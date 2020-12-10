"Била руками, расцарапала лица". Пермячку оштрафовали за нападение на сотрудников ГИБДД

В Соликамске 29-летняя местная жительница признана виновной в применении насилия в отношении представителя власти. Женщина напала на сотрудников ГИБДД. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.В июне текущего года сотрудники ГИБДД в ходе исполнения служебных обязанностей на территории Соликамска остановили автомобиль «Лада», который двигался по проезжей части без государственных регистрационных знаков. В ходе разговора с водителем стражи порядка по внешним признакам определили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, и попросили его пройти в служебный автомобиль для разбирательства. По пути гражданин попытался скрыться, но правоохранители задержали его."Пьяная спутница нарушителя, желая помочь ему избежать наказания, подошла к сотрудникам полиции и потребовала отпустить ее знакомого. Получив отказ, женщина стала хватать госавтоинспекторов за форменное обмундирование, расцарапала им лица, несколько раз ударила руками. Стражи порядка усмирили гражданку и доставили обоих правонарушителей в отдел полиции", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за повторное управление транспортным средством в нетрезвом виде.