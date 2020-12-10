Глава Перми поручил до конца недели восстановить инженерные коммуникации в доме на Студенческой

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил до конца рабочей недели завершить восстановление инженерных коммуникаций дома на улице Студенческой, где на прошлой неделе случился сильный пожар. Как только это будет сделано, все квартиры вновь станут пригодными для жилья. Конечно, где-то придется делать ремонт, но и с этим поможет бюджет. Люди уже начали возвращаться в свое жилье.Квартиры на пятом этаже в доме на Студенческой сильнее остальных пострадали в результате возгорания кровли. Во время борьбы с огнем комнаты были полностью залиты водой. Пол сырой, имущество испорчено. У соседей аналогичная ситуация. Обиднее всего: до ЧП хозяева готовили квартиру к продаже.Житель дома №20 по улице Студенческой: "Готовились к ремонту. Кухня у меня сняты обои. Дождь шёл с потолка".Специалисты продолжают оценивать степень нанесенного ущерба. Срок, обозначенный главой Перми - до 15 декабря. Только после этого начнется ремонт или выплата компенсаций. В каждом случае индивидуальный подход, рассказывает Дмитрий Самойлов. Он проинспектировал ход работ и пообщался с погорельцами.Дмитрий Самойлов, глава Перми: "Пожарные молодцы. Отсекли. А то, что всё промочили: тепло дали, уже не заплесневеет. Подсушим всё, ремонт будем делать".Тем временем, на крыше продолжаются восстановительные работы. Полностью утеплены трубы. Подрядчик говорит, в таком виде они могут прослужить и при 30-градусных морозах. Также до конца года планируется установить временную кровлю.Сейчас специалисты проводят сварочные работы на газопроводе. Ранее коммунальщики произвели частичную замену стояков канализации в первом подъезде. Свет восстановлен почти во всех квартирах. Дмитрий Самойлов, глава Перми: "В первую очередь, конечно, было восстановлено отопление, было восстановлено еще в пятницу, 5 декабря. Есть вода, горячая и холодная. Единственная проблема внутренняя осталась с одним из канализационных стояков. Но подрядчик пообещал, что в ближайший день-два решит и эту проблему".Пока идёт ремонт, погорельцы живут у родственников. Остальные временно размещены в гостинице. Ею воспользовались 25 человек. Со вторника началось постепенное возвращение людей в квартиры.Александр Хаткевич, глава Мотовилихинского района г. Перми: "Часть жителей первого подъезда уже остались дома. Сегодня практически все остальные жители, кроме, наверное, пятого этажа, если захотят, то тоже могут вернуться домой. Создана комиссия. Эта комиссия прошла 32 квартиры, остается 8. Сегодня мы эту работу завершим".Круглосуточно получить консультацию и всю необходимую информацию жильцы дома могут по телефону «горячей линии» 260-38-14. Сейчас специалисты выясняют, почему же всё-таки загорелась кровля в доме на Студенческой.