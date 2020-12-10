В Перми будут судить закладчицу наркотиков

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"Установлено, что обвиняемая, в августе 2020 года оборудовала 30 «тайников-закладок» с наркотиками, сообщив место их нахождения соучастнику преступлений для дальнейшего сбыта", - рассказали в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
Злоумышленница была задержана в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции, из незаконного оборота изъято 50 грамм наркотического средства.
Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу. Закладчице грозит до 20 лет лишения свободы. Дело в отношении соучастника обвиняемой выделено в отдельное производство и расследуется.
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