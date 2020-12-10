В крае подвели итоги регионального этапа акции «Диктант Победы»
Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающие в себя знания, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.
В общероссийский список мест проведения акции было внесено 110 площадок в Пермском крае. Площадки для проведения Диктанта были созданы в каждом муниципальном образовании Пермского края на базе 56 школ и 47 учреждений среднего профессионального образования края. Кроме учебных заведений в написании «Диктанта Победы» приняли участие подразделения Министерства обороны и Росгвардии.
Среди призеров - участники из Перми – Важенин Сергей и Шихова Маргарита, Кунгура - Зайцева Екатерина, Суксунского городского округа - Гимранова Венера и Куединского муниципального округа - Тимганова Мария. Также дополнительно был определен участник «Диктанта Победы», показавший наилучшие результаты среди школьников, это Александра Ворошнина, ученица Лицея №1 города Кунгура. Победителям вручили наборы книг об истории Великой Отечественной войны, а также дипломы и сувениры.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми отметили День Героев Отечества
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2020
Под Кудымкаром вирус скосил более 100 коров
Медики рассказали о последствиях употребления снюсов
В доме на ул. Студенческой восстанавливают инженерные коммуникации
В два микрорайона Добрянки пришёл газ
Срок сдачи детской поликлиники в Лёвшино сдвинут на середину 2021 года
Присвоила более полумиллиона рублей. В Кунгуре владелица частного детского сада завышала число воспитанников
Как в Прикамье реализуется проект "Демография"
В Березниках возобновлена выдача сухих молочных каш на детей до 3-х лет
Добавить комментарий: