В крае подвели итоги регионального этапа акции «Диктант Победы»

В Прикамье подвели итоги регионального этапа акции «Диктант Победы». В историческом парке «Россия – моя история. Пермский край» прошла церемония награждения с трансляцией в муниципалитеты, где в сентябре были организованы площадки для написания теста.Участникам были предложены 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающие в себя знания, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики.В общероссийский список мест проведения акции было внесено 110 площадок в Пермском крае. Площадки для проведения Диктанта были созданы в каждом муниципальном образовании Пермского края на базе 56 школ и 47 учреждений среднего профессионального образования края. Кроме учебных заведений в написании «Диктанта Победы» приняли участие подразделения Министерства обороны и Росгвардии.Среди призеров - участники из Перми – Важенин Сергей и Шихова Маргарита, Кунгура - Зайцева Екатерина, Суксунского городского округа - Гимранова Венера и Куединского муниципального округа - Тимганова Мария. Также дополнительно был определен участник «Диктанта Победы», показавший наилучшие результаты среди школьников, это Александра Ворошнина, ученица Лицея №1 города Кунгура. Победителям вручили наборы книг об истории Великой Отечественной войны, а также дипломы и сувениры.