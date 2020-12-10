← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2020
В крае подвели итоги регионального этапа акции «Диктант Победы» →
В Перми отметили День Героев Отечества
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край богат на Героев Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев России, участников интернациональных войн и локальных. Люди, которые проявили себя, защищая Родину — это люди, которые оставляют генетический след. Мы ими гордимся. Это пример для наших поколений".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 09.12.2020
Под Кудымкаром вирус скосил более 100 коров
Медики рассказали о последствиях употребления снюсов
В доме на ул. Студенческой восстанавливают инженерные коммуникации
В два микрорайона Добрянки пришёл газ
Срок сдачи детской поликлиники в Лёвшино сдвинут на середину 2021 года
Присвоила более полумиллиона рублей. В Кунгуре владелица частного детского сада завышала число воспитанников
Как в Прикамье реализуется проект "Демография"
В Березниках возобновлена выдача сухих молочных каш на детей до 3-х лет
Прививка от коронавируса: специалисты рассказали о возможных побочных эффектах
Добавить комментарий: