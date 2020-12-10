В Перми отметили День Героев Отечества

В России отмечается День Героев Отечества. В Перми в разгар пандемии обошлись без особых торжеств. Красные гвоздики к мемориалу Вечный огонь пришли губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников и Сергей Яшкин – Герой России. В этот день особо вспоминают и чествуют Героев Советского Союза, их больше всех в Прикамье – 217 человек. Еще 40 пермяков являются полными кавалерами Ордена Славы.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Пермский край богат на Героев Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза, Героев России, участников интернациональных войн и локальных. Люди, которые проявили себя, защищая Родину — это люди, которые оставляют генетический след. Мы ими гордимся. Это пример для наших поколений".