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Медики рассказали о последствиях употребления снюсов
По словам специалистов, проблема может набрать обороты в связи с тем, что учеба перешла на «удаленку», и дети остались без пристального внимания взрослых. В центре напомнили, что безопасного потребления никотиносодержащей продукции, к которой и относится снюс, не бывает, и призывают родителей защитить детей от этой угрозы. Исследования подтверждают токсический и наркогенный эффект при их употреблении. А это может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, рака, нарушению психического развития.
Наталья Треногина, врач психиатр-нарколог, врач по медицинской профилактике ГБУЗ ПК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»: "Самое опасное в том, что у ребенка может сформироваться определённая модель поведения, менять свое состояние при помощи психоактивных веществ. Получать эмоции от жизни не естественным, а искусственным путем. А это может привести в дальнейшем к таким последствиям как наркомания и алкоголизм».
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