В доме на ул. Студенческой восстанавливают инженерные коммуникации

В доме на ул. Студенческой в Перми, где в минувший четверг произошел серьезный пожар, почти полностью восстановлены инженерные коммуникации. Электричество подано на 3 первых этажа, но к ремонту залитых водой и закопченных помещений пока никто не приступал. Эксперты все еще оценивают нанесенный ущерб.Душевая кабина, две спальни, телевизор, холодильник с продуктами и общая кухня. Погорелец дома по улице Студенческая Олег Митрошин рассказывает, спустя неделю успел освоиться во временном жилье. Однако главная тема за обеденным столом остаётся всё равно прежней — прогнозы на возвращении домой.Олег Митрошин, житель дома №20 на Студенческой: "Если оперативно сработают, если все коммуникации подцепят, я думаю, реально к новому году домой переехать. Очень оперативно вопросы решают".Тем временем, в доме Олега Митрошина продолжаются восстановительные работы. Сегодня свет есть на первых трёх этажах.В некоторых квартирах всё еще сыро, на лестничных площадках - следы от пожара. И если первым этажам повезло больше, хуже всего обстоит дело на пятом. В момент ЧП спасателям приходилось выламывать двери, там, где это было необходимо. Специалисты продолжают оценивать степень нанесенного ущерба. Только после этого начнется отделка.Наталья Лузина, житель дома №20 на Студенческой: "У меня навесной потолок. Было большое количество воды спущено сюда, поэтому приходилось вот этим заниматься. Газ сейчас будут подключать, коммуникаций пока нет".Подключением воды и газа уже занимаются соответствующие органы. Ранее специалисты установили стояки водоснабжения, провели очистку системы канализации от гари, частично восстановили свет и полностью тепло.Алексей Колясников, технический директор - главный инженер ОСП «Пермская» ООО «ПСК»: "В результате пожара была повреждена чердачная разводка на крыше непосредственного здания. Совместно со специалистами УК нам было оказано содействие в восстановлении системы теплоснабжения".Вопрос о том, почему же всё-таки загорелась кровля в доме на Студенческой, до сих пор остаётся без ответа.