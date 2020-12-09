В доме на ул. Студенческой восстанавливают инженерные коммуникации
Олег Митрошин, житель дома №20 на Студенческой: "Если оперативно сработают, если все коммуникации подцепят, я думаю, реально к новому году домой переехать. Очень оперативно вопросы решают".
Тем временем, в доме Олега Митрошина продолжаются восстановительные работы. Сегодня свет есть на первых трёх этажах.
В некоторых квартирах всё еще сыро, на лестничных площадках - следы от пожара. И если первым этажам повезло больше, хуже всего обстоит дело на пятом. В момент ЧП спасателям приходилось выламывать двери, там, где это было необходимо. Специалисты продолжают оценивать степень нанесенного ущерба. Только после этого начнется отделка.
Наталья Лузина, житель дома №20 на Студенческой: "У меня навесной потолок. Было большое количество воды спущено сюда, поэтому приходилось вот этим заниматься. Газ сейчас будут подключать, коммуникаций пока нет".
Подключением воды и газа уже занимаются соответствующие органы. Ранее специалисты установили стояки водоснабжения, провели очистку системы канализации от гари, частично восстановили свет и полностью тепло.
Алексей Колясников, технический директор - главный инженер ОСП «Пермская» ООО «ПСК»: "В результате пожара была повреждена чердачная разводка на крыше непосредственного здания. Совместно со специалистами УК нам было оказано содействие в восстановлении системы теплоснабжения".Вопрос о том, почему же всё-таки загорелась кровля в доме на Студенческой, до сих пор остаётся без ответа.
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