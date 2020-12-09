Под Кудымкаром вирус скосил более 100 коров
Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю: "Для человека данный вирус не опасен. Болеет крупный рогатый скот. Опасений для человека нет".
О точном количестве заболевших животных станет известно после 20 декабря, когда завершится проверка.
В других территориях подобных вспышек заболевания не выявлено.
Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю: "В Кудымкарском районе была информация с соседнего хозяйства ООО "Урал", там сейчас разбираются специалисты. Насколько я владею информацией, там массовой заболеваемости и гибели нет.
В колхозе им. Кирова восстановили поставку молока на перерабатывающее предприятие. На прошлой неделе заказчики отказались принимать продукцию.
Последние анализы молока не выявили опасности для человека, поэтому молоко допустили к реализации.
Ущерб от вспышки инфекции оценивают приблизительно в 3 миллиона рублей. На данный момент ситуация в колхозе стабилизируется. Новых заболевших коров не выявлено.
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