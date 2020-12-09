Под Кудымкаром вирус скосил более 100 коров

Падеж скота начался сразу на трех фермах колхоза им. Кирова, которые находятся в разных населенных пунктах Кудымкарского района. Всего на сегодняшний день погибло 115 животных, из них 26 коров, остальные - телята.Людмила Тупицина, бригадир СПК «Колхоз им. Кирова»: "Сначала симптомы были кашель, не ели, понос, в течение трех дней истощали и стали умирать". В Россельхознадзоре рассказали, что животные болеют риновирусной диареей, это инфекционное заболевание. Сейчас на предприятии делают вакцинацию и ставят сыворотку.Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю: "Для человека данный вирус не опасен. Болеет крупный рогатый скот. Опасений для человека нет".О точном количестве заболевших животных станет известно после 20 декабря, когда завершится проверка.В других территориях подобных вспышек заболевания не выявлено.Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю: "В Кудымкарском районе была информация с соседнего хозяйства ООО "Урал", там сейчас разбираются специалисты. Насколько я владею информацией, там массовой заболеваемости и гибели нет.В колхозе им. Кирова восстановили поставку молока на перерабатывающее предприятие. На прошлой неделе заказчики отказались принимать продукцию.Последние анализы молока не выявили опасности для человека, поэтому молоко допустили к реализации.Ущерб от вспышки инфекции оценивают приблизительно в 3 миллиона рублей. На данный момент ситуация в колхозе стабилизируется. Новых заболевших коров не выявлено.