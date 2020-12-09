В два микрорайона Добрянки пришёл газ

В Добрянке в срок и без срывов газ пришел сразу в два микрорайона, обеспечив тем самым надежное отопление жилого сектора и социальных объектов, и в целом улучшив комфорт проживания. Снега пока немного, но тот, что уже успел выпасть, годится для тренировок на лыжах. Сергею Моисееву мороз и солнце по душе. Занятия на лыжной базе проходят не только на свежем воздухе. Если на улице холод не ощущается за счет интенсивных упражнений, то в помещениях спортивной школы до появления газового отопления было некомфортно.

Сергей Моисеев: "Стало теплее. В прошлые годы было холодно".Сегодня подключить это здание и уже семь десятков жилых домов в микрорайонах Комарово и Задобрянка стало возможным после строительства 9 километров распределительного газопровода.

Марина Дроздова, директор «Добрянская ДЮСШ»: "Здание построено в 2012 году. Оно полностью отапливалось электроотоплением. Электроотопление, горячая вода тоже на электроэнергии. Это очень дорого".

Запуск по традиции не обошелся без символичного зажжения факела. В будущем газом здесь будут обеспечены 460 частных домовладений, в которых живут более тысячи человек.Такой же факел понадобится уже в следующем году на торжественном запуске газа в селе Голубята и поселке Вильва Добрянского района. Там планируют подключить 360 домов.

Как отметил губернатор Дмитрий Махонин, сейчас уровень газификации природным газом жилищного фонда составляет более 63%, а к концу 2025 года вырастет на 6% и дойдет до 66% с учетом новой застройки. При этом уровень газификации сельской местности увеличится на четверть.

Андрей Кокорев, заместитель председателя правительства - министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края: "В перспективе мы будем газифицировать до фасадов. Это снизит нагрузку на наших жителей. Не нужно будет оплачивать затраты на строительство газопровода до фасада. Им останется только приобрести внутридомовое газовое оборудование и осуществить фактическое подключение". Регион утвердил с «Газпромом» программу газификации региона на пять лет. В итоге голубое топливо появится в 78 населенных пунктах, а качество жизни повысится для 26 тысяч жителей Прикамья. Если говорить о 2020-м, то до конца года в эксплуатацию введут в общей сумме 39 газопроводов. Это беспрецедентное количество.