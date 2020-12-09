Срок сдачи детской поликлиники в Лёвшино сдвинут на середину 2021 года

Выездное совещание с участием чиновников и депутатов разных уровней прошло в стенах будущей детской поликлиники в пермском микрорайоне Левшино. Медики в декабре уже планировали начать переезд, но не тут-то было.Сейчас в старой поликлинике на Щербакова, 27 умещается всего три педиатра и регистратура. Принимают при этом по 200-250 человек в день.От стен отваливается штукатурка. Шлакоблочное здание послевоенных лет постройки. Здесь на первом этаже до сих пор находится детская поликлиника. Всего лишь 150 квадратных метров.Новая поликлиника в Левшино на Социалистической, 20 запланирована в 16 раз больше. И к Новому году ее должны были сдать. Однако сроки опять сорваны.Алексей Бурнашов, депутат Государственной думы РФ: "Ни в какие ворота не лезет! Не повезло с подрядчиком, такое бывает, но когда новый подрядчик, которого я при всех хвалю, мне называет один срок, второй срок, уже третий – терпению есть конец".Выездное совещание проходит прямо в строящейся поликлинике. Работы по отделке здесь, вроде бы, идут, и даже оборудование уже заказано.Элла Леонтьева, и.о. главного врача ГБУЗ ПК «Городская детская поликлиника № 3»: "Мы понимаем, где, какое оборудование уйдет, что нам нужно дозакупить, что уже закуплено, кто сюда уезжает, какая помощь будет оказываться – все уже расписано".По словам подрядчика, импортное оборудование поступило с задержкой. Проект поменялся из-за новых требований безопасности.Артем Заруба, представитель подрядчика: "Поступило много изменений, получили поздно проект. Учли просьбы, замена материалов".В итоге решают снова сдвинуть сроки сдачи. Теперь на середину 2021 года. Об этом депутат Пермской городской Думы Александр Филиппов говорит врачам старой поликлиники, куда он ребенком ходил еще сам.Александр Филиппов, депутат Пермской городской Думы: "Обещают до конца первого квартала закончить все строительные работы. До конца второго – полностью оборудовать, поставить оборудование, провести пуско-наладку, произвести все необходимые вопросы, связанные с получением лицензии".Новая поликлиника возводится по нацпроекту «Здравоохранение» и рассчитана на 200 посещений в смену. Она должна полностью обеспечить потребности всех детей из Левшино.