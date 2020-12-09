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Присвоила более полумиллиона рублей. В Кунгуре владелица частного детского сада завышала число воспитанников
Установлено, что 25-летняя жительница Кунгурского района в 2016 году открыла частный детский сад. Осуществляя предпринимательскую деятельность по оказанию услуг в сфере дошкольного образования женщина ежегодно до 2019 года предоставляла в министерство образования и науки Пермского края документы, содержащие заведомо ложные сведения для получения большего размера субсидии, предусмотренной краевой программой.
"Предприниматель указывала в документах недостоверную информацию о численности воспитанников, количестве дней посещения и получения ими дошкольного образования. Все это непосредственно влияло на размер предоставляемых субсидий на возмещение затрат, связанных с осуществлением предпринимательской образовательной деятельности", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Таким образом, руководителем частного дошкольного учреждения незаконно получены денежные средства в сумме свыше 515 тысяч рублей и причинен материальный ущерб в крупном размере. Субсидию в завышенном размере предприниматель расходовала по своему усмотрению, в том числе на личные нужны.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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