Как в Прикамье реализуется проект "Демография"

В этом году нацпроект «Демография» в Пермском крае по объемам финансирования обогнал традиционного лидера «Жилье и городская среда». Причина тому – пандемия, ударившая по таким направлениям, как занятость, благополучие семьи. Вырос объем социальных выплат. Накануне эти вопросы обсуждались в рамках системного часа у губернатора Прикамья. Дмитрий Махонин еще раз подчеркнул, что каждый потраченный рубль должен приносить конкретную и ощутимую пользу. Всегда ли так выходит?В семейном бюджете пандемия спутала карты. Муж Евгении потерял работу. Сама девушка сидит с двухлетним сыном. Одной из мер поддержки, которой выручили, стала ежемесячная выплата в связи с рождением ребенка.Евгения Валиуллина: "Каждый месяц до трех лет перечисляется 10700 рублей. Без них было бы тяжелее. Продукты, памперсы, все, чем пользуемся ежедневно".Такие выплаты осуществляются в рамках нацпроекта «Демография». Однако не автоматически, а в заявительном порядке. В 2020 году их получили 17 тысяч семей региона. На что вообще могут рассчитывать родители, попавшие в непростую жизненную ситуацию, Евгении рассказала социальный участковый Любовь Гусева.Любовь Гусева, специалист по социальной работе службы социальных участковых отдела Министерства социального развития Пермского края по Кировскому району г. Перми: "Мы выходим в адрес, проверяем условия проживания. Не для того, чтобы поставить на учет, как многие боятся, а для того, чтобы, наоборот, помочь".На реализацию национального проекта «Демография» в Пермском крае в этом году выделяется около 4,7 млрд рублей. Работают пять региональных проектов. Речь не только о выплатах, но и, например, обучении новым профессиям.Пройти обучение бесплатно смогли женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, люди старше 50, и предпенсионного возраста, причем как трудоустроенные, так и находящиеся в поиске работы.В этом году новые профессии получили полторы тысячи молодых мам и 1300 предпенсионеров и людей пенсионного возраста. Тамара Ярушина освоила профессию оператора котельной. Теперь обеспечивает теплом жителей Левшино.Тамара Ярушина: "Надоело работать уборщицей и посудомойкой. Решила найти хорошую работу. Перед собой поставила цель – получить новую специальность". О том, что реализация нацпроекта должна быть видна не только на бумаге, глава Прикамья заявил в рамках системного часа в правительстве региона. Дмитрий Махонин отметил, что изменения должны чувствовать во всех уголках края.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Для нас исключительно важно, чтобы каждый рубль использовался рачительно и создавал пользу. В рамках национального проекта «Демография» одно их самых больших финансирований у нас".В семье Евгении, тем временем, грядут перемены. Кроме пособий, совсем скоро девушка будет получать зарплату, поскольку сыну предоставили место в детском саду.