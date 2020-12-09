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В Березниках возобновлена выдача сухих молочных каш на детей до 3-х лет
"По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования заключен контракт на поставку смесей, в настоящее время возобновлена ее выдача, включая за все предыдущие месяцы", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
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