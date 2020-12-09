Прививка от коронавируса: специалисты рассказали о возможных побочных эффектах

В Перми за первые два дня вакцинации от коронавируса прививку поставили 135 медработников. Она положена всем, кто имеет опасные контакты по долгу службы. Не только персоналу ковидных отделений. Дело это добровольное. Есть ряд противопоказаний. Эпидемиологи просят не затягивать с принятием решения.Насколько эффективна прививка, станет ясно позднее. Через три недели ревакцинация для достижения стойкого эффекта.Прививка – дело добровольное. Желающих достаточно. В Пермь поступила большая партия вакцины от COVID-19. Вакцинируют в первую очередь врачей и тех, кто находится в зоне риска.Прежде чем в дело вступают шприц и игла, нужно пройти несколько этапов: принять решение о том, что собираетесь вакцинироваться, затем регистрация, заполняется несколько бумаг, далее осмотр врача и сама вакцинация.Это разработка национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отсюда и название на упаковке – «Гам-Ковид-Вак», она же «Спутник V». Флакон рассчитан на пять инъекций.Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Всего на сегодняшний день принято 135 медработников. Думаю, вакцину израсходуем недели за 1,5-2. Потом ожидается ещё одна партия в районе 1300 доз".Есть свои нюансы, как у любого лекарственного препарата. Это условия хранения. Вакцина может быть заморожена. Но если разморозили, нужно использовать в течение двух часов.Температура хранения вакцины не должна превышать минус восемнадцать градусов.Побочные эффекты могут быть разными – припухлость в месте укола, возможно, температура. В итоге – выработка антител.Самые первые прививки в крае поставили еще в середине октября 42 добровольцам-врачам. Кирилл Овчинников был среди них.Кирилл Овчинников, заместитель главного врача Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "У меня никаких реакций на вакцину не возникало, ни местных, ни общих. Перенес вакцинацию хорошо".При этом врачи рекомендуют в течение всего срока, а это 42 дня, воздержаться от алкоголя, не простужаться. А тысячную партию разделят – 700 доз для Перми, по 150 направят в Чайковский и Березники.Что касается массовой вакцинации, по словам врачей, поступления в край можно ожидать в первом квартале следующего года.