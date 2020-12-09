Прививка от коронавируса: специалисты рассказали о возможных побочных эффектах
Насколько эффективна прививка, станет ясно позднее. Через три недели ревакцинация для достижения стойкого эффекта.
Прививка – дело добровольное. Желающих достаточно. В Пермь поступила большая партия вакцины от COVID-19. Вакцинируют в первую очередь врачей и тех, кто находится в зоне риска.Прежде чем в дело вступают шприц и игла, нужно пройти несколько этапов: принять решение о том, что собираетесь вакцинироваться, затем регистрация, заполняется несколько бумаг, далее осмотр врача и сама вакцинация.
Это разработка национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Отсюда и название на упаковке – «Гам-Ковид-Вак», она же «Спутник V». Флакон рассчитан на пять инъекций.
Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "Всего на сегодняшний день принято 135 медработников. Думаю, вакцину израсходуем недели за 1,5-2. Потом ожидается ещё одна партия в районе 1300 доз".
Есть свои нюансы, как у любого лекарственного препарата. Это условия хранения. Вакцина может быть заморожена. Но если разморозили, нужно использовать в течение двух часов.Температура хранения вакцины не должна превышать минус восемнадцать градусов.
Побочные эффекты могут быть разными – припухлость в месте укола, возможно, температура. В итоге – выработка антител.
Самые первые прививки в крае поставили еще в середине октября 42 добровольцам-врачам. Кирилл Овчинников был среди них.Кирилл Овчинников, заместитель главного врача Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "У меня никаких реакций на вакцину не возникало, ни местных, ни общих. Перенес вакцинацию хорошо".
При этом врачи рекомендуют в течение всего срока, а это 42 дня, воздержаться от алкоголя, не простужаться. А тысячную партию разделят – 700 доз для Перми, по 150 направят в Чайковский и Березники.
Что касается массовой вакцинации, по словам врачей, поступления в край можно ожидать в первом квартале следующего года.
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