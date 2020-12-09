Победить заторы в районе улицы Трамвайной помогут регулировщики

Несмотря на все предупреждения, в районе улицы Трамвайной в Перми накануне днем опять начали образовываться транспортные заторы. Инспекторам ГИБДД пришлось срочно выставить посты на подъездах. Регулировщики будут работать в часы пик, пока водители не привыкнут.В выходные строители перекрыли участок Трамвайной от улицы Песчаной до Вишерской. В понедельник здесь случился коллапс. Несмотря на выставленные знаки, автомобилисты едут в заведомый тупик и создают заторы. Самая сложная ситуация возникает при подъезде к реконструируемому отрезку со стороны улицы Барамзиной. Со стороны Желябова попроще, но трудности тоже есть.Андрей Власов, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Перми: "Не все обращают внимание на знаки, установленные в соответствии с проектом организации дорожного движения, проезжают, начинают разворачиваться. В результате возникают затруднения в движении. Все временные знаки организации дорожного движения были установлены заблаговременно".