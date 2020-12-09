В Перми отметят День Героев Отечества

Ежегодно 9 декабря Россия чествует своих героев – Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. По всей стране в этот день проходят памятные акции и мероприятия. Как сообщили в городской администрации, в этот день волонтёры возложат цветы к мемориалу «Солдат России», памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу, стеле «Памяти подвигов солдат и офицеров, принимавших участие в боевых действиях на Северном Кавказе», скульптуре «Разорванное братство», мемориалу у Гарнизонного Дома офицеров в честь воинских формирований, образованных на территории Пермской области, а также памятнику ВДВ и генералу Василию Маргелову.В школах будут организованы акции, игры, конкурсы патриотического характера. Для учеников 9-11-х классов предлагается просмотр единого краевого урока мужества, посвященного Дню Героев Отечества.Памятная дата 9 декабря приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. Этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.