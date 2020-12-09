← «Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2020
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В Перми отметят День Героев Отечества
В школах будут организованы акции, игры, конкурсы патриотического характера. Для учеников 9-11-х классов предлагается просмотр единого краевого урока мужества, посвященного Дню Героев Отечества.
Памятная дата 9 декабря приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. Этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2020
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