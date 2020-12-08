«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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07.12.2020 в 12:30
07.12.2020 в 11:02
05.12.2020 в 12:00
04.12.2020 в 11:50
03.12.2020 в 13:07
07.12.2020 в 17:20
06.12.2020 в 15:00
24.11.2020 в 15:42
24.11.2020 в 10:57
21.11.2020 в 13:10
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 08.12.2020
В Перми открываются первые новогодние ярмарки
Сматывайте удочки: в Перми началось патрулирование берегов
Какие шторы выбрать для создания уютного интерьера
Фестиваль «Просвет» в Перми состоится 19-20 декабря
В Кудымкарском районе продолжается падёж скота
Участок ул. Трамвайной закрыт: ищем пути объезда
В Перми от коронавируса привили 135 человек
Волонтеров ОНФ поблагодарили за бескорыстный труд в период пандемии
Прокуратура проведет антикоррупционную «прямую линию»
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Определен подрядчик для строительства нового корпуса гимназии №17
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С начала года более 1100 питомцев муниципального приюта обрели новых хозяев
Вакцинация от гриппа: мобильные бригады медиков работают в Мотовилихе
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Общероссийский день приема граждан в Перми переносится
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.12.2020
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Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми открываются первые новогодние ярмарки
Сматывайте удочки: в Перми началось патрулирование берегов
Какие шторы выбрать для создания уютного интерьера
Фестиваль «Просвет» в Перми состоится 19-20 декабря
В Кудымкарском районе продолжается падёж скота
Участок ул. Трамвайной закрыт: ищем пути объезда
В Перми от коронавируса привили 135 человек
Волонтеров ОНФ поблагодарили за бескорыстный труд в период пандемии
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Прокуратура проведет антикоррупционную «прямую линию»
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