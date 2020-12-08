Фестиваль «Просвет» в Перми состоится 19-20 декабря

Фестиваль света «Просвет» (6+) получил новые даты проведения. Лучшие российские медиахудожники преобразят архитектурный облик города 19 и 20 декабря.Ключевыми площадками станут театральный сквер и культурное пространство «Завод Шпагина». Фасад театра оперы и балета в вечернее время оживет с помощью мэппинга: на нем пройдут мультимедийныке шоу, посвященные природе, Вселенной, истории и миру будущего. На разных локациях «Завода Шпагина» развернутся инсталляции, с большинством из которых зрители смогут взаимодействовать, став участниками действий.Интерактивным станет самый большой объект в городе – телебашня РТРС. К ней можно будет буквально «прикоснуться» с помощью света и новых технологий. Две других площадки станут своеобразным «космическим кластером» фестиваля. В Цирке разместится огромный космический младенец, а в Планетарии пройдет полнокупольное шоу о реальности и её симуляции.Вход на все события будет бесплатный, на ряд мероприятий необходима предварительная регистрация, о которой отдельно объявят в соцсетях фестиваля.На фестивале свои работы представят 12 студий и художников, все работы будут объединены концепцией «Живо: живой мир, живые мысли, живое искусство». Как отмечают организаторы, участники – победители главных мировых событий в сфере аудиовизуального искусства, ключевые фигуры в российском световом дизайне и самые заметные новаторы.В закрытых пространствах ограничат количество посетителей у каждой инсталляции – до 30 человек. Посещение организуют в формате живой очереди с соблюдением социальной дистанции и измерением температуры тела на входе, а также соблюдением масочно-перчаточного режима и других рекомендаций Роспотребнадзора.Фестиваль «Просвет» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Организатор – ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».