В Кудымкарском районе продолжается падёж скота

На фермах Кудымкарского района, где на прошлой неделе начали массово гибнуть коровы и телята, падёж скота продолжается - погибло уже полторы сотни голов. Предприятия закрыты, все надои уничтожены, поставки молокопродуктов остановлены. По некоторым сведениям, загадочный мор фиксируют также в Нытвенском и Кунгурском районах.Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю: "На сегодняшний день информации о вспышках данного заболевания у нас нет. Единственное, что в Кудымкарском районе была информация с соседнего хозяйства ООО "Урал", там сейчас разбираются специалисты. Насколько я владею информацией, там массовой гибели нет. Имеется протокол ветеринарных исследований, который подтверждает наличие такого инфекционного заболевания у телят, как риновирусная диарея. В соответствии с этими данными проводятся соответствующие мероприятия. Для человека данный вирус не опасен".