← Участок ул. Трамвайной закрыт: ищем пути объезда
В Кудымкарском районе продолжается падёж скота
Андрей Огородников, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Пермскому краю: "На сегодняшний день информации о вспышках данного заболевания у нас нет. Единственное, что в Кудымкарском районе была информация с соседнего хозяйства ООО "Урал", там сейчас разбираются специалисты. Насколько я владею информацией, там массовой гибели нет. Имеется протокол ветеринарных исследований, который подтверждает наличие такого инфекционного заболевания у телят, как риновирусная диарея. В соответствии с этими данными проводятся соответствующие мероприятия. Для человека данный вирус не опасен".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Участок ул. Трамвайной закрыт: ищем пути объезда
В Перми от коронавируса привили 135 человек
Волонтеров ОНФ поблагодарили за бескорыстный труд в период пандемии
За ёлкой - в лес!
Прокуратура проведет антикоррупционную «прямую линию»
Обзор интроскопа HI-SCAN 6040i
Определен подрядчик для строительства нового корпуса гимназии №17
Пьяный житель Прикамья выгнал из дома малолетних детей за то, что один из них взял со стола кусочек колбасы
Большой юбилей театра оперы и балета будут праздновать целый год
С начала года более 1100 питомцев муниципального приюта обрели новых хозяев
Добавить комментарий: