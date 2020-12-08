Какие шторы выбрать для создания уютного интерьера

Шторы способны подчеркнуть особенности помещения и скрыть его недостатки. Например, с помощью тюли так легко придать интерьеру легкий и утонченный вид. А классические портьеры подчеркнут статусность дома. Купить текстиль выгодно можно в интернет-магазине «Хельга» – распродажа штор в москве предлагает изысканные дизайны и превосходное качество. А далее рассмотрим, какие правила и рекомендации соблюдать при покупке.

Выбор в зависимости от стиля и особенностей помещения

Для гостиных чаще всего приобретают портьеры – бежевые, золотистые, пудровые, серые. Полотно ткани надежно защищает от солнечного света, что особенно актуально для тех квартир, которые располагаются с южной стороны. Большинство портьер изготовлены из полиэстера – материал красивый, гигиеничный, после стирки сохраняет свои качества и внешний вид. Существуют однотонные или портьеры с узором – например, с цветочным или геометрическим.

А если вы ищите шторы на кухню, присмотритесь к римским рулонным. Это современное и стильное решение придаст окну эстетичный внешний вид. Для небольших кухонь рекомендуется приобрести однотонные светлые шторы – они визуально увеличивают пространство. А для просторных кухонь и столовых можно купить шторы с крупным узором – например, с морскими или фруктовыми мотивами. Из плюсов римских рулонных штор отмечают:

- долговечность – при правильном уходе они прослужат 10 и более лет;

- доступную стоимость;

- огромный выбор цветов и орнаментов;

- лёгкость монтажа;

- отличные солнцезащитные свойства.

Универсальный вариант для любых комнат, включая гостиные, кухни, детские – комплекты штор и тюль. Не составит труда подобрать нужный цвет и дизайн – в каталоге интернет-магазина «Хельга» есть сотни разных вариантов. Выбирайте прованские, винтажные, классические, современные комплекты по низким ценам.

Дополнительные рекомендации

При покупке важно обратить внимание на материал изготовления. Практичные и надежные варианты – шторы из синтетических тканей. Они не впитывают запахи, не выгорают на солнце, после стирки не дают усадки. Конечно, некоторые предпочитают занавески исключительно из натуральных материалов – хлопка и льна. Такие изделия экологичны, однако, быстро теряют свой внешний вид и деформируются после стирки.

Если вдруг вы сомневаетесь, какие именно шторы приобрести для своего дома, то беспроигрышный вариант – модели в горошек или клетку. Главное, помнить правило – чем меньше помещение, тем мельче должен быть узор. Также эксперты советуют соблюдать следующие советы:

- для комнат с низкими потолками покупать однотонные шторы из легких тканей;

- если дома есть рабочий кабинет, то приобретите римские жалюзи или французские шторы;

- если интерьер комнаты выполнен в одном цвете, то покупайте яркие контрастные шторы – они сделают помещение более стильным;

- для придания комнате тепла выбирайте салатовый, песочный, желтый, золотой оттенок текстиля.

А чтобы шторы оставались свежими и красивыми, не забывайте стирать их хотя бы один раз в год. Простые советы помогут выбрать вам лучший оконный текстиль для своего дома.