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В Перми от коронавируса привили 135 человек →

Волонтеров ОНФ поблагодарили за бескорыстный труд в период пандемии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил лучших волонтеров ОНФ и выразил им благодарность за добровольный труд в период пандемии и вручил медали всероссийской акции «Мы вместе» и благодарственные письма от президента Владимира Путина. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я бы хотел сказать искренние слова благодарности всем тем, кто не жалея собственных сил и средств, помогал. Никто с такой историей как пандемия в одиночку не справится. Ни один чиновник, ни один человек, какую бы должность он ни занимал. Только консолидация общества способна изменить ситуацию к лучшему. И волонтерское движение в Пермском крае тому подтверждение».
С начала пандемии волонтеры Прикамья в рамках акции «Мы вместе» доставляли продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции, собирали продуктовые наборы для врачей в красной зоне, проводили мониторинг цен в аптеках, а также сдавали кровь.
Среди награжденных - актер Театра-Театра, который стал чтецом проекта «Сказки на ночь». Их транслировали детям в больницах.
Артур Макаров, актер «Театра-Театра»: "Любой знак внимания- это теплота и нежность. Дети считывают сказки и творчество совсем по-другому. Искусство слова, творчество действительно помогает преодолевать непростые условия, в которых они находятся".

Опубликовано: 08.12.2020 в 14:50 в рубрике - Вести Пермь

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В Перми от коронавируса привили 135 человек →

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