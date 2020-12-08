Волонтеров ОНФ поблагодарили за бескорыстный труд в период пандемии

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил лучших волонтеров ОНФ и выразил им благодарность за добровольный труд в период пандемии и вручил медали всероссийской акции «Мы вместе» и благодарственные письма от президента Владимира Путина. Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Я бы хотел сказать искренние слова благодарности всем тем, кто не жалея собственных сил и средств, помогал. Никто с такой историей как пандемия в одиночку не справится. Ни один чиновник, ни один человек, какую бы должность он ни занимал. Только консолидация общества способна изменить ситуацию к лучшему. И волонтерское движение в Пермском крае тому подтверждение».С начала пандемии волонтеры Прикамья в рамках акции «Мы вместе» доставляли продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции, собирали продуктовые наборы для врачей в красной зоне, проводили мониторинг цен в аптеках, а также сдавали кровь.Среди награжденных - актер Театра-Театра, который стал чтецом проекта «Сказки на ночь». Их транслировали детям в больницах.Артур Макаров, актер «Театра-Театра»: "Любой знак внимания- это теплота и нежность. Дети считывают сказки и творчество совсем по-другому. Искусство слова, творчество действительно помогает преодолевать непростые условия, в которых они находятся".