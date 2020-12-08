Волонтеров ОНФ поблагодарили за бескорыстный труд в период пандемии
С начала пандемии волонтеры Прикамья в рамках акции «Мы вместе» доставляли продукты и лекарства пожилым людям на самоизоляции, собирали продуктовые наборы для врачей в красной зоне, проводили мониторинг цен в аптеках, а также сдавали кровь.
Среди награжденных - актер Театра-Театра, который стал чтецом проекта «Сказки на ночь». Их транслировали детям в больницах.
Артур Макаров, актер «Театра-Театра»: "Любой знак внимания- это теплота и нежность. Дети считывают сказки и творчество совсем по-другому. Искусство слова, творчество действительно помогает преодолевать непростые условия, в которых они находятся".
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