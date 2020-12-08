В Перми от коронавируса привили 135 человек

На данный момент в Перми от коронавируса привито 135 человек. Все они- медицинские работники, рассказали в краевом центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Именно там при температуре -38 градусов сейчас хранится поступившая в Прикамье партия из 1000 доз. 700 доз предназначены для Перми, остальные распределят между Березниками и Чайковским.Евгений Сармометов, главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями: "1000 доз приказом минздрава Пермского края распределены между медицинскими работниками, между медицинскими организациями всего края. Всего на сегодняшний день принято 135 медработников. Думаю, вакцину израсходуем недели за 1,5-2. Потом ожидается ещё одна партия в районе тысячи трёхсот доз. Будут прививаться работники из группы риска, имеющие контакт с больными COVID-19. Это ковидные стационары, скорая помощь, выездные бригады".Каждый из получивших прививку должен пройти ревакцинацию, то есть повторное прививание через три недели. Максимальный эффект возникает через 42 дня после первого укола. Все это время рекомендуется воздерживаться от употребления алкоголя и избегать переохлаждения.Массовую вакцинацию планируют начать в январе-феврале. Сейчас выстраивается логистика, учитывающая особенности хранения вакцины.