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За ёлкой - в лес!
Лесничества Пермского края начали продажу живых елок к новому году. Цены установлены от 24 до 145 рублей, в зависимости от размера. Правда, после оплаты и получения специальной выписки придется самому сходить в лес за новогодней красавицей. Ежегодно определяются делянки, где рубка елочек производится с целью расчистки линий электропередач, территорий газо- и нефтепроводов. На семью выделяется не более 2 ёлок.
В краевом минприроды напоминают, что за незаконную рубку или выкапывание хвойных деревьев грозит штраф до полумиллиона рублей и уголовная ответственность.
Для сохранения товарного вида заготовленные ели до новогодних праздников должны храниться при постоянных отрицательных температурах, советуют специалисты.
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