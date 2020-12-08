Прокуратура проведет антикоррупционную «прямую линию»
На интересующие вопросы по вопросам антикоррупционного законодательства ответит прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры края Ванькова Ирина Владимировна.
Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, поступившая в ходе «прямой телефонной линии» информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.
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