Обзор интроскопа HI-SCAN 6040i

Компактный и эффективный интроскоп HI-SCAN 6040i выполнен в соответствии с новой концепцией iLane. Именно она делает работу рентгенотелевизионной установки более эффективной и качественной. Конструкция устройства – модельная, гибкая. Размеры туннеля составляют 620Х418 миллиметров.

Характеристики и особенности установки

Система досмотра HI-SCAN 6040i удобна в использовании, обладает хорошей производительностью и высоким качеством. Популярность интроскопа обусловлена его отличительными характеристиками:

установка позволяет поднимать багаж массой до 160 килограмм;

подходит для досмотра чемоданов, пакетов, сумок, посылок, коробок, ручной клади;

разрешающая способность составляет 0,09 мм, а проникающая – 30 мм;

круглосуточный рабочий режим, без перерывов, разогрева;

показатели анодного напряжения составляют 140 кВ;

диагональное направление лучей;

низкая шумность при функционировании интроскопа;

два режима отображения картинки – цветной и черно-белый;

наличие LCD-монитора.

Именно эти особенности делают применение интроскопа актуальным в самых разных локациях: бизнес-центры, торговые комплексы, вокзалы, аэропорты. Установка позволяет быстро и эффективно проверять багаж или ручную кладь на наличие или отсутствие запрещенных веществ внутри сумок и чемоданов.

Рентгенотелевизионная система досмотра HI-SCAN 6040i имеет весьма широкий функционал. Для удобства оператора здесь присутствуют:

индикатор с отображением времени и даты;

счетчик багажа;

индикатор для режима работы;

возможность возвращения к предыдущим изображениям;

выделение органических и неорганических материалов на экране;

возможность переноса изображений на разные виды носителей;

работа с предметами повышенной плотности;

возможность обработки изображений.

Все изображения характеризуются высоким качеством и разрешением.

Преимущества использования интроскопа HI-SCAN 6040i

Современная установка для досмотра багажа HI-SCAN 6040i – это отличное решение для мест с большим скоплением людей. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи сигнала, что увеличивает вероятность обнаружения опасных веществ и предметов. Данные обрабатываются с помощью высокопрофессиональных технологий. Сама конструкция корпуса, изготовленного из нержавеющей стали, отличается эргономичностью и прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям.

HI-SCAN 6040i полностью соответствует стандартам и требованиям СанПина, международным нормативам и Таможенному законодательству Российской Федерации. Рентгеновское излучение здесь безопасно на 100%.

В комплектацию установки входят:

сам интроскоп;



специальная подставка для работы операторов;



роликовый стол подставка для багажа;



подставка для монитора;



монитор;



стабилизатор контроля напряжения.

При необходимости можно докупить дополнительный стол для багажа и иные сопутствующие предметы. Оборудование позволяет операторам экономить время, и делать работу более эффективной.

Рентгенотелевизионную установку HI-SCAN 6040i можно приобрести в компании «РСС: Рентгеновские системы и сервис». Поставщик не только дает гарантию на всю продукцию, но и предлагает настройку, установку, доставку и проектирование помещений под требования рентгеноборудования. Компания осуществляет обучение специалистов, выдает лицензии на работу с оборудованием и обеспечивают поддержку как потенциальных покупателей, так и действующих пользователей интроскопов различных моделей.

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