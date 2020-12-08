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Обзор интроскопа HI-SCAN 6040i
Компактный и эффективный интроскоп HI-SCAN 6040i выполнен в соответствии с новой концепцией iLane. Именно она делает работу рентгенотелевизионной установки более эффективной и качественной. Конструкция устройства – модельная, гибкая. Размеры туннеля составляют 620Х418 миллиметров.
Характеристики и особенности установки
Система досмотра HI-SCAN 6040i удобна в использовании, обладает хорошей производительностью и высоким качеством. Популярность интроскопа обусловлена его отличительными характеристиками:
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установка позволяет поднимать багаж массой до 160 килограмм;
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подходит для досмотра чемоданов, пакетов, сумок, посылок, коробок, ручной клади;
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разрешающая способность составляет 0,09 мм, а проникающая – 30 мм;
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круглосуточный рабочий режим, без перерывов, разогрева;
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показатели анодного напряжения составляют 140 кВ;
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диагональное направление лучей;
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низкая шумность при функционировании интроскопа;
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два режима отображения картинки – цветной и черно-белый;
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наличие LCD-монитора.
Именно эти особенности делают применение интроскопа актуальным в самых разных локациях: бизнес-центры, торговые комплексы, вокзалы, аэропорты. Установка позволяет быстро и эффективно проверять багаж или ручную кладь на наличие или отсутствие запрещенных веществ внутри сумок и чемоданов.
Рентгенотелевизионная система досмотра HI-SCAN 6040i имеет весьма широкий функционал. Для удобства оператора здесь присутствуют:
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индикатор с отображением времени и даты;
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счетчик багажа;
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индикатор для режима работы;
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возможность возвращения к предыдущим изображениям;
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выделение органических и неорганических материалов на экране;
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возможность переноса изображений на разные виды носителей;
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работа с предметами повышенной плотности;
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возможность обработки изображений.
Все изображения характеризуются высоким качеством и разрешением.
Преимущества использования интроскопа HI-SCAN 6040i
Современная установка для досмотра багажа HI-SCAN 6040i – это отличное решение для мест с большим скоплением людей. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи сигнала, что увеличивает вероятность обнаружения опасных веществ и предметов. Данные обрабатываются с помощью высокопрофессиональных технологий. Сама конструкция корпуса, изготовленного из нержавеющей стали, отличается эргономичностью и прочностью, устойчивостью к механическим воздействиям.
HI-SCAN 6040i полностью соответствует стандартам и требованиям СанПина, международным нормативам и Таможенному законодательству Российской Федерации. Рентгеновское излучение здесь безопасно на 100%.
В комплектацию установки входят:
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сам интроскоп;
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специальная подставка для работы операторов;
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роликовый стол подставка для багажа;
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подставка для монитора;
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монитор;
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стабилизатор контроля напряжения.
При необходимости можно докупить дополнительный стол для багажа и иные сопутствующие предметы. Оборудование позволяет операторам экономить время, и делать работу более эффективной.
Рентгенотелевизионную установку HI-SCAN 6040i можно приобрести в компании «РСС: Рентгеновские системы и сервис». Поставщик не только дает гарантию на всю продукцию, но и предлагает настройку, установку, доставку и проектирование помещений под требования рентгеноборудования. Компания осуществляет обучение специалистов, выдает лицензии на работу с оборудованием и обеспечивают поддержку как потенциальных покупателей, так и действующих пользователей интроскопов различных моделей.
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