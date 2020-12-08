В Перми определен подрядчик для строительства нового корпуса гимназии №17. Как пояснили в управлении технического заказчика городской администрации, подрядной организацией, которая будет выполнять строительно-монтажные работы, стало ООО «Юнайт». После проведения всех необходимых процедур будет заключен муниципальный контракт. Строительство объекта предполагается завершить в 2022 году.Будущее здание будет состоять из двух блоков и будет рассчитано на 550 школьников. Общая площадь нового корпуса составит 10 573 кв. метров. В блоке «А» на первом этаже планируется разместить вестибюль с гардеробом, мастерскую труда, кабинет кройки и шитья, а также кабинет кулинарии. Здесь же должны появиться помещения медицинского блока, библиотека с читальным залом и столовая.На втором, третьем и четвёртом этажах разместятся учебные кабинеты, лаборантские и кабинеты для преподавателей. Также на втором этаже будут размещены кабинет робототехники и медиатека, появятся рекреации, радиоузел и актовый зал. На третьем этаже – кабинет информатики. На четвёртом этаже также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда.Блок «Б» будет предназначен для развития спортивной жизни гимназии. Здесь будут построены универсальный спортивный зал и малый спортивный зал, снарядные, тренерские, раздевалки с санузлами и душевыми. Сообщение между двумя корпусами гимназии №17 будет организовано с помощью переходов, расположенных на уровне второго этажа.