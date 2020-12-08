Пьяный житель Прикамья выгнал из дома малолетних детей за то, что один из них взял со стола кусочек колбасы

В деревне Первомайка Сивинского района пьяный житель избил и выгнал из дома малолетних детей своей сожительницы. О случившемся в полицию сообщила соседка.Как установили сотрудники полиции, 28-летний мужчина и его 24-летняя сожительница употребляли спиртные напитки. Пока взрослые не видели, сын женщины взял со стола кусочек колбасы. Вернувшись к застолью, мужчина обнаружил «пропажу» и после недолгих выяснений выгнал двоих мальчиков в возрасте 2 и 4 лет в подъезд без верхней одежды. Соседка по лестничной клетке увидела замерзших ребят, отвела их к матери и сделала выговор ее сожителю. Пьяный злоумышленник разозлился и нанес побои старшему ребенку. Малыш снова пришел к соседке за помощью. Женщина сразу же позвонила в полицию."Так как дети находились в социально-опасном положении, угрожавшем их жизни и здоровью, их отвезли в госучреждения. 2-летний ребенок с признаками переохлаждения средней степени тяжести был доставлен в больницу, а старший помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В отношении мужчины, нанесшего побои ребенку, возбуждено уголовное дело. В отношении матери детей проводится проверка. В настоящее время следствие продолжается.