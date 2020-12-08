Большой юбилей театра оперы и балета будут праздновать целый год

7 декабря в Перми давали оперу Глинки "Жизнь за царя". И было это в 1870 году, ровно 150 лет назад. День этот считается отправной точкой летосчисления Пермского театра оперы и балета. Круглую дату решено отмечать до следующей осени. Не пропустив за последние несколько лет ни одной премьеры, Владимир Куранов юбилей Пермского театра оперы и балета воспринимает как главное событие десятилетия. Все благодаря налаженной живой связи артистов и зрителей, которая позволяет меняться человеку вместе со сценическим действием.Владимир Куранов, зритель: "Театр, действительно, такая институция, которая переживает очень многое и даже, наверное, переживает все. За 150-летнюю историю были и более удачные периоды, были и менее удачные, были и взлеты, и падения. Но все-таки театр живет, театр идет дальше, театр развивается, это здорово".Начало праздничного гала-концерта - вторая часть первой симфонии Чайковского «Угрюмый край, туманный край». В целом же один вечер вместил в себя и Пермскую оперу, и Пермский балет, и оркестр, и хор наших дней: всю многогранность музыкального театра и его образ, сложившийся за долгий исторический период. Марат Гацалов, главный режиссер Пермского театра оперы и балета: "В один концерт это точно невозможно уместить, конечно, все чем гордится, но мы точно увидим оперу, мы точно увидим балет, увидим хор, оркестр, естественно".В концерте принимают участие и приглашенные артисты: солисты балета Большого, Мариинского театров, Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко.История Пермского театра оперы и балета началась 150 лет назад с премьеры оперы Глинки «Жизнь за царя». Сегодня ария Ивана Сусанина прозвучит обязательно, с нее начинается второе отделение гала-концерта.Пермский оперный - один из старейших театров страны, давно ставший символом Прикамья, сегодня сумел вместить лучшие классические традиции и все новые веяния музыкального мира.Вячеслав Торчинский, министр культуры Пермского края: "Для Перми вообще любой театр - это больше, чем театр. Это основа нашей культурной жизни, нашей истории. Это часть огромного куска жизни для многих поколений. И то, что формирует ту пермскую идентичность, о которой так много говорят".Запись гала-концерта и сейчас можно посмотреть на сайте театра. Но праздничные мероприятия по случаю юбилея только начинаются, они захватят два театральных сезона и завершатся осенью 2021 года.В числе ближайших событий, уже 17 декабря состоится премьера оперы Моцарта «Дон Жуан» режиссера Марата Гацалова и дирижера Артема Абашева.