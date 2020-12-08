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С начала года более 1100 питомцев муниципального приюта обрели новых хозяев
Особое внимание в этом году городские власти уделяли повышению эффективности отлова: был увеличен штат ловцов, бригады получили новое оснащение, усилен контроль за проблемными территориями. Сейчас в городе работают 4 бригады ловцов, отлов проводится 7 дней в неделю. Была проведена большая научно-исследовательская работа, в ходе которой произведён подсчёт, определена структура популяции и основные места обитания безнадзорных собак на территории города.
Животных отлавливают только гуманным способом, после доставки в приют ветеринар проводит осмотр, при необходимости животных лечат и стерилизуют. Затем здоровых и социализированных животных выдают новым хозяевам.
В этом году специалисты муниципального приюта для животных разработали проект нового договора о совместном владении собаками. Он предполагает, что щенки, выданные новым хозяевам, могут быть впоследствии бесплатно стерилизованы в муниципальном приюте. То есть новый владелец сможет сначала забрать щенка, вырастить его, а по достижении определённого возраста привезти в приют, где собаке проведут процедуру стерилизации за счёт учреждения. Это позволит новым владельцам щенков сэкономить средства на ветеринарное обслуживание.
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