Новый ледовый дворец в Березниках оснащают дорогостоящим оборудованием

Березниковский ледовый дворец, открывшийся 8 месяцев назад, пополнил свой арсенал для тренировок двумя тренажерами - хоккейными беговыми дорожками.6-летний Стёпа Сафин одним из первых осваивает профессиональный снаряд - беговую дорожку для хоккеистов. В ледовом дворце в Березниках таких появилось сразу две. Папа в это время несёт резервные коньки сына на заточку - точить коньки нужно 2 раза в месяц.Такая частота заточки просто обязывает иметь в инфраструктуре спортшколы свои станки. Закупили и установили сразу несколько автоматических. В отличие от фигурных, на них хоккейные точить удобнее.Профессиональный лёд в Березниках появился буквально 8 месяцев назад с открытием нового ледового дворца. Многое приходится навёрстывать, - рассказывает Артём Курилов, тренер отделения хоккея. Главное, что к занятиям местные ребята относятся с рвением.Артём Курилов, тренер МАУ спортивная школа «Кристалл» (г. Березники): "Инвентарь закупили, есть ограничители. Дорожка, бросковые тренажёры, всё это должно помочь. Самое главное - у них есть желание, а школа «Кристалл» в этом помогает". Во время пересменки групп работает машина для подрезки и заливки льда. Ещё одно дорогостоящее оборудование, которое березниковская спортшкола «Кристалл» получила в рамках национального проекта «Демография» и федерального «Спорт — норма жизни». Краевой Минспорт помог своевременно оформить заявку и получить субсидию в 27 миллионов рублей. 95 процентов из них составил федеральный и краевой бюджет, пять - местный.Елена Прибыткова, директор МАУ спортивная школа «Кристалл» (г. Березники): "Заключили договора, провели торги, купили новую ледовую машину. Станок для заточки коньков, два интерактивных тренажёра бросковых, чтобы отрабатывать точность броска детям, беговые дорожки, чтобы совершенствовать технику хоккеистов". Пока на бюджете в школе совершенствования по две группы хоккеистов и фигуристов. Их количество будет увеличиваться. Уже сегодня лёд задействован с 9.00 утра и до 22.30 вечера. А в день крытый каток посещают 246 человек. На спортивном объекте к реализации нацпроекта подошли комплексно и начали ремонт в старом здании.Именно здесь после ремонта установят новые тренажёры, оснастят залы для так называемых «сухих» тренировок. Открыть двери для спортсменов планируют уже к концу января.