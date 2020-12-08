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Общероссийский день приема граждан в Перми переносится
Ранее проведение Общероссийского дня приема граждан было запланировано на 14 декабря. Как сообщили в администрации Перми, мероприятие отменено до стабилизации эпидемиологической ситуации.
В связи с существующей эпидемиологической обстановкой, сопряжённой с риском инфицирования COVID-19, Общероссийский день приема граждан, который был запланирован на 14 декабря, перенесён до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.
Информация о переносе Общероссийского дня приёма граждан будет доведена до каждого заявителя.
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