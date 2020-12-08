Манна федеральная. Пермский край получил дополнительно 4 млрд рублей господдержки

Минфин России перечислил регионам дотации в объеме 80 млрд руб. для компенсации снижения их доходов в связи с пандемией. Средства направлены 39 субъектам, а также городу Байконур, для выполнения ими социальных обязательств. Пермский край получил 4,05 млрд руб. Средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, в том числе на развитие систем здравоохранения и образования.Как пояснили в федеральном ведомстве, финансовая поддержка оказана регионам, у которых к 1 ноября произошло снижение налоговых и неналоговых доходов, по сравнению с прошлым годом, скорректированное на коэффициент доли первоочередных расходов региональных бюджетов к объему доходов.​Для того чтобы у регионов не возникло проблем с утверждением своих бюджетов на следующий год, в проекте федерального бюджета 2021-2023 годов уже распределены все субсидии и субвенции. Также в 2021 году для поддержки регионов дополнительно будет направлено 100 млрд руб.