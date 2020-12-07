«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.12.2020
Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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Вечерний выпуск "Вести Пермь ONLINE" - главные информационные итоги дня
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07.12.2020 в 12:30
07.12.2020 в 11:02
05.12.2020 в 12:00
04.12.2020 в 11:50
03.12.2020 в 13:07
07.12.2020 в 17:20
06.12.2020 в 15:00
24.11.2020 в 15:42
24.11.2020 в 10:57
21.11.2020 в 13:10
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 07.12.2020
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Прокуратура начала проверку по факту возгорания перевозившего призывников автобуса
Жители Прикамья могут сообщить о длительном ожидании терапевта на портал «Управляем вместе»
В Прикамье стартует горнолыжный сезон
На «Радио России» пройдет музыкально-поэтический спектакль в память о Владимире Радкевиче
Социальная дистанция на катке: меры безопасности усилены
Скончалась ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина
В Перми можно переобучиться бесплатно
В Пермском районе появилась новая модульная лыжная база
Особенности проведения оценки профессиональных рисков на предприятии
Пермский театр оперы и балета отмечает юбилей
В пострадавшем от пожара доме на Студенческой, 20 частично восстановлено электричество
В Прикамье работают над вопросом помощи и социализации детей-инвалидов
В Перми почтили память погибших в клубе «Хромая лошадь»
В Перми огонь уничтожил часть фитнес-центра. Не исключен поджог
Коррекционные школы края возвращаются к очному обучению
На трассе Юго-Камский — Оса сгорел пассажирский автобус
Пермские спортсменки взяли золото и серебро на этапе Кубка мира в Германии
Баскетбольный клуб «ПАРМА» одержал первую в сезоне победу на домашней арене
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Прокуратура начала проверку по факту возгорания перевозившего призывников автобуса
Жители Прикамья могут сообщить о длительном ожидании терапевта на портал «Управляем вместе»
Скончалась ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина
Особенности проведения оценки профессиональных рисков на предприятии
В Перми огонь уничтожил часть фитнес-центра. Не исключен поджог
Коррекционные школы края возвращаются к очному обучению
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.12.2020
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