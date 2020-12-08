Политех подвел итоги первого семестра онлайн-магистратуры по робототехнике

Пока по всему Прикамью педагоги жарко обсуждают все плюсы и не меньшее число минусов дистанта, в пермском политехе подводят итоги первого семестра единственной на весь край онлайн-магистратуры робототехники. Пока здесь всего 10 студентов, но уже через год мест создадут больше. Нынешние магистранты учатся за счет краевого бюджета. И это часть планомерной работы по развитию IT-сферы вообще и робототехники в частности. Лаборатория онлайн магистратуры робототехники в пермском политехе оснащена датчиками и видеокамерами, которые позволяют студентам не просто получать знания удаленно, но и управлять роботами. Для этого Ивану Васенину нужен лишь компьютер и интернет.Иван Васенин: "Системы камер, которые расположены здесь, я могу с различных ракурсов посмотреть робота и посмотреть, как он выполняет тот или иной элемент". Сначала обучающиеся учатся манипулировать роботом, а затем изучают распознавание образов и автономную навигацию.На этом полигоне студенты управляют роботами дистанционно. Но что будет, если один из них уронит коробку, а в аудитории нет преподавателя? На этот случай есть робот-ассистент.Учебный план составляли ученые трех вузов – пермского политеха, санкт-петербургского электротехнического и Казанского авиационного института, а также инженеры-разработчики компании «Промобот». Пока в онлайн магистратуре при поддержке региона занимаются 10 человек.Александр Южаков, заведующий кафедрой автоматики и телемеханики ПНИПУ: "Студенты бесплатно будут учиться, за счет бюджета Пермского края. Со следующего года появляются бюджетные места, федеральные. И здесь предполагается удвоение числа бюджетных мест – 20 человек мы будем принимать на магистерскую программу".С итогами работы за первый семестр познакомился глава региона Дмитрий Махонин. В качестве примера губернатору продемонстрировали танец роботов.На сегодняшний день в регионе выстроена системная работа по обучению робототехнике. Причем все начинается с детского сада. А для школьников по всему краю работают мобильные «Кванториумы».Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Это и оснащение детских садов соответствующими роботами и обучающими программами, это и специализированные школы и т.д. Мы дальше этим будем заниматься, мы это поддерживаем. Это все в копилку создания в Перми центра робототехники мирового уровня".Логическим завершением образовательной цепочки «детский сад – школа – вуз» по линии робототехники может стать онлайн магистратура. Все это часть работы краевых властей по подготовке кадров для цифровой экономики. Ивана Васенина в скором времени ждет сдача первых экзаменов. В дальнейшем применить полученные знания можно в программировании и разработке роботизированных устройств.