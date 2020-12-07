Снега пока не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю

По прогнозам синоптиков, на большей территории Пермского края осадков пока не ожидается, погоду будет определять блокирующий антициклон, центр которого в первой половине недели будет расположен над Поволжьем, а во второй половине недели сместится на Южный Урал, и уже в конце недели начнется его ослабление.Андрей Шихов, специалист ГИС-Центра ПГНИУ: "В первой половине недели будет достаточно тепло, по северу сегодня и завтра температура может повыситься до -3...-4 градусов, по югу до -6...-8. Начиная со среды ожидается постепенное похолодание. В ночь на четверг минимальная температура на большей части края составит -15...-20 градусов, по южным районам,возможно, еще ниже. Вторая половина недели будет более морозная и солнечная, в связи с тем что центр антициклона переместится ближе к центру Пермского края. Согласно среднесрочным прогнозам, первые снегопады пройдут в середине следующей недели".