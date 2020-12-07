← Жители Прикамья могут сообщить о длительном ожидании терапевта на портал «Управляем вместе»
Снега пока не будет. Синоптики рассказали о погоде на неделю →
Прокуратура начала проверку по факту возгорания перевозившего призывников автобуса
Как пишет ряд изданий со ссылкой на источник в краевом военкомате, никто не пострадал, ребят оперативно вывели из салона, затем они продолжили путь на другом автобусе. Предположительно, огонь возник в процессе ремонта. Водитель заметил неисправность, остановился, открыл моторный отсек, и уже тогда начался пожар. Судя по фото, которые публикует интернет журнал Барда.Да, автобус сгорел полностью.
Прокуратура намерена выяснить, соблюдал ли водитель правила безопасности и проходила ли машина техосмотр перед выходом в рейс. Частный перевозчик работал по заказу военкомата.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Жители Прикамья могут сообщить о длительном ожидании терапевта на портал «Управляем вместе»
Скончалась ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина
Особенности проведения оценки профессиональных рисков на предприятии
В Перми огонь уничтожил часть фитнес-центра. Не исключен поджог
Коррекционные школы края возвращаются к очному обучению
Депутаты городской думы приняли поправки к бюджету Перми на 2021-2023 годы ко второму чтению
«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 04.12.2020
В Прикамье усилят контроль за дезинфекцией подъездов в жилых домах
В пострадавшем от пожара доме на Студенческой, 20 приступили к монтажу системы отопления
Автобусы № 28 и 29 связали микрорайон Ипподром с улицей Карпинского
Добавить комментарий: