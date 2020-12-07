Жители Прикамья могут сообщить о длительном ожидании терапевта на портал «Управляем вместе»

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По информации министерства здравоохранения Пермского края, сейчас в перепрофилированных медорганизациях на лечении находится 3437 пациентов: 2089 чел. с коронавирусом, остальные – с пневмониями и подозрениями на инфекцию.
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