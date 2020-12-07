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Скончалась ректор Пермского медуниверситета Ирина Корюкина
Как сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края, похороны Ирины Корюкиной состоятся в среду, 9 декабря.
Ирина Петровна Корюкина родилась 21 февраля 1953 года в Перми, в семье врачей. В 1993 году стала профессором. В 2005 году избрана ректором Пермского государственного медицинского университета. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Пермского края, Почетный гражданин Пермского края. Редакция приносит соболезнования родным и близким Ирины Петровны.
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