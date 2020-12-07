Особенности проведения оценки профессиональных рисков на предприятии

До 2014 года процедура расчета профессиональных рисков на предприятиях РФ проходила в рамках аттестации рабочих мест. После выхода нового закона появилась необходимость отдельной оценки или специальной проверки условий труда (СОУТ). Обе процедуры должны проводиться компанией, имеющей соответствующую лицензию. Заказать услугу можно в экспертной лаборатории «ЭкоСтар. Стоимость оценки профессиональных рисков зависит от множества факторов. В каждом случае она рассчитывается индивидуально. Важно учесть, что СОУТ включает анализ рисков, но отличается от данного мероприятия.

Отличительные особенности процедуры

Оценка профессиональных рисков – это огромный набор мероприятий, в том числе и анализа условий труда на предприятии.

В рамках проверки должны дополнительно присутствовать:

- оценка уровня защиты интересов трудящихся;

- индивидуальные риски работников, связанные с их профессией;

- оценка риска травмирования на производстве.

Оценка профессиональных рисков отличается масштабностью. Процедура проводится с целью изучения деятельности каждого работника с точки зрения опасности для него. СОУТ отличается тем, что рассматривает исключительно рабочие места и оснащение. В данном случае риск для конкретного сотрудника не берут внимание. Оценивают только рабочее место.

Проведение СОУТ включает замеры вредных факторов. На основе этих данных делают выводы. Что касается анализа профессиональных рисков, он не предусматривает ничего подобного. Проверяются правила гигиены сотрудников, система охраны труда и другие параметры. Срок предоставления профессионального отсчета – до 30 рабочих дней.

Этапы

Процедура включает несколько последовательных мероприятий:

- аудит документации по внедренной системе охраны труда;

- опрос рабочих;

- изучение проектной документации предприятия;

- обследование территории;

- определение мест потенциальной опасности.

Расчет риска для здоровья сотрудника проводится на основании следующих данных:

- источники опасности;

- риски физического травмирования;

- риски повышенных психологических нагрузок;

- риски по эргономическому аспекту;

- возможности несчастных случаев на производстве;

- профессиональные заболевания;

- индивидуальные риски, связанные с профессией.

Отсчет по процедуре

Заказать анализ можно на сайте: https://lab-ecostar.ru/raschet-prof-riskov/. После обращения в экспертную лабораторию и проведения мероприятий работодатель получает документальный отчет. В него входят:

- проверочные листы;

- информация о проверяющей лаборатории;

- таблица оценки рисков;

- план компенсирующих мероприятий.

Решение о необходимости снижения уровня опасности на производстве принимает только сам работодатель. Лаборатория «ЭкоСтар» занимается оценкой степени рисков и представляет полный отчет с рекомендациями. Анализ проводят квалифицированные инженеры с большим опытом работы.