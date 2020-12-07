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В Перми огонь уничтожил часть фитнес-центра. Не исключен поджог
В Перми на ул. Маршала Рыбалко пожар уничтожил часть фитнес-центра "Эталон". Погибших и пострадавших нет. Как сообщили в МЧС, клуб был закрыт в момент возгорания, эвакуация не понадобилась. Причины возгорания устанавливаются, не исключен поджог.
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