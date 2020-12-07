Коррекционные школы края возвращаются к очному обучению
Коррекционные школы, расположенные в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске и Чайковском, переходят на очное обучение. Замечено, что дистант ребятам с ограниченными возможностями здоровья дается тяжело, а педагогам очень сложно его организовать.
Также принято решение разрешить студентам колледжей и техникумов проходить очно производственную практику.
Дистант в обычных школах указанных городов продлится еще минимум неделю.
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