Депутаты городской думы приняли поправки к бюджету Перми на 2021-2023 годы ко второму чтению. Работу над проектом следующей «трёхлетки» завершали в формате видеоконференцсвязи. Задачей присутствующих было обсудить поступившие после первого чтения 192 поправки. Большинство касались устранения замечаний Контрольно-счетной палаты, технические недочёты. Суммарно, все эти моменты затрагивают менее 1% будущего бюджета. Что говорит об огромном объёме, уже проделанной депутатами работы. Как заявлено, главный финансовый документ сохранит социальную направленность.

Натальи Мельник, председатель рабочей группы, председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам: "Мы рассмотрели таким образом поправки, что большинство из них приняты. Убрать из наших планов, вопросы не связанных со школой, как вы услышали сегодня. Мы приняли немножко другое решение. Раз мы не можем впрямую выделить деньги, поскольку бюджетный кодекс и положение не позволяют нам это сделать. То мы решили этот вопрос другим образом - перенесли это в условно утверждённые расходы, чтобы всё-таки отложить эти деньги на данные цели".

В 2021-м по сравнению с 2020 годом расходы увеличатся на 10%, или на 4 млрд рублей. Как заявлено, прежде всего, это связано с выполнением социальных обязательств. В следующую «трёхлетку» планируется построить детский сад в Дзержинском районе, запроектировать два новых - в микрорайонах Лёвшино и Плоский, построить три новых школьных корпуса и новую школу на улице Карпинского. Завершить строительство ряда крупных спортивных объектов. Также намерены завершить реконструкцию Комсомольского проспекта, набережной и эспланады, а в районах города обновить около 30 парков и скверов. Приниматься проект бюджета будет на пленарном заседании думы 15 декабря.

Дмитрий Малютин, временно исполняющий полномочия председателя Пермской городской думы: "Я уверен, мы также слаженно и внимательно рассмотрев бюджет в рамках второго чтения, его однозначно примем. А это значит, что 1 января город Пермь войдёт в следующий 2021 год с рабочим финансовым документом.