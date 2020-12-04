← Автобусы № 28 и 29 связали микрорайон Ипподром с улицей Карпинского
В Прикамье усилят контроль за дезинфекцией подъездов в жилых домах →
В пострадавшем от пожара доме на Студенческой, 20 приступили к монтажу системы отопления
Управляющая компания «Наш район» уже очистила кровлю от поврежденных пожаром элементов – деревянных перекрытий, шифера. Выполнен демонтаж повреждённой внутридомовой системы теплоснабжения. Сейчас УК совместно с ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» и ООО «Пермская сетевая компания» монтируют новую внутридомовую систему отопления. Уже смонтирована лежанка, идёт врезка стояков.
Подача теплоносителя в жилой дом запланирована на сегодня. С 5 декабря планируется начать обход квартир 5-го этажа, чтобы установить причинённый общедомовому имуществу ущерб. Будет проведено обследование стояков отепления, водоснабжения, водоотведения, проходящих в квартирах.
Напомним, пожар произошел рано утром 3 декабря. Сгорело 200 квадратных метров кровли. К 9.00 утра пожар был локализован. Пострадавших нет. Причины пожара сейчас устанавливают в МЧС.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Автобусы № 28 и 29 связали микрорайон Ипподром с улицей Карпинского
Время возводить мосты и открывать культуру: социальные проекты в действии
В Пермском крае выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19
В Перми произошел серьезный пожар на улице Соликамской
Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса
Компактные и говорящие: в Перми устанавливают новые светофоры
Пермь благотворительная: как сотворить чудо для детей
В Перми продолжаются ночные рейды по заведениям общепита
В День неизвестного солдата на пермской телебашне зажгли «Свет памяти»
В больницах Прикамья установлены новые аппараты ИВЛ для пациентов с коронавирусом
Добавить комментарий: