Автобусы № 28 и 29 связали микрорайон Ипподром с улицей Карпинского

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В администрации Перми отметили, что на новом маршруте действуют все городские льготы, тарифы, проездные документы, а также система бесплатных пересадок, но только в черте города – то есть до остановки Песьянка и в обратном направлении. На отрезке до аэропорта можно будет расплатиться только пополняемыми картами (нельзя – годовыми, полугодовыми и на месяц). Проезд за городской чертой будет стоить 26 рублей, как при наличном, так и безналичном расчёте.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Совместно с краевыми властями было принято решение возобновить беспересадочную связь между аэропортом «Большое Савино» и Автовокзалам, как раньше курсировал 42-й маршрут. Однако теперь это полномочия краевого уровня. С 1 декабря на 108-м маршруте было увеличено количество транспортных средств, он стал ходить так же часто, как ходил 42-й".
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