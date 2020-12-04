Автобусы № 28 и 29 связали микрорайон Ипподром с улицей Карпинского

В Перми вновь произошли изменения в маршрутной сети. Так, как заявляют в мэрии, по многочисленным просьбам жителей микрорайона Ипподром организована связь с улицей Карпинского. Сделано это с помощью маршрутов №28 и 29. Теперь они следуют по улицам Мира и Леонова. При этом транспортное обслуживание улицы Свиязева обеспечено за счет изменения в движении автобуса №9. Городской маршрут №42, следовавший из центра до деревни Песьянка был заменён межмуниципальным №108 сообщением «Автовокзал – Международный аэропорт «Пермь».В администрации Перми отметили, что на новом маршруте действуют все городские льготы, тарифы, проездные документы, а также система бесплатных пересадок, но только в черте города – то есть до остановки Песьянка и в обратном направлении. На отрезке до аэропорта можно будет расплатиться только пополняемыми картами (нельзя – годовыми, полугодовыми и на месяц). Проезд за городской чертой будет стоить 26 рублей, как при наличном, так и безналичном расчёте.Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми: "Совместно с краевыми властями было принято решение возобновить беспересадочную связь между аэропортом «Большое Савино» и Автовокзалам, как раньше курсировал 42-й маршрут. Однако теперь это полномочия краевого уровня. С 1 декабря на 108-м маршруте было увеличено количество транспортных средств, он стал ходить так же часто, как ходил 42-й".