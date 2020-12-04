В Прикамье усилят контроль за дезинфекцией подъездов в жилых домах
Как считает главный санитарный врач Пермского края, в условиях противодействия новой коронавирусной инфекции управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо проводить обработку в местах общего пользования: подъездах, тамбурах, холлах, коридорах, лифтовых кабинах, на лестничных маршах и площадках. При этом особое внимание следует уделять дверным ручкам, перилам, кнопкам вызова лифтов, дверцам почтовых ящиков и домофонам.
Если управляющая организация не проводит дезинфекцию, жители могут пожаловаться на нее в Роспотребнадзор по Пермскому краю по тел. 8 (342) 239-35-63. Всего на территории Пермского края порядка 23 тыс. многоквартирных домов. Из них под управлением УК около 12 тыс. домов, под управлением ТСЖ и ЖСК – 2,3 тыс.
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