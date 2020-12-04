Время возводить мосты и открывать культуру: социальные проекты в действии

Реальная польза социальных проектов, тех, что были названы лучшими на одноименном конкурсе пермских нефтяников. В Чермозе, благодаря проекту "Открывая культуру" обновили и эстетически облагородили местный Дом культуры, а в селе Сретенское и вовсе построили новый мост.На сцене группа «Ольга и Серёга». В родном ДК выступают несколько лет, но впервые площадка выглядит так — достойный звук, свет и свежий ремонт.Сергей Гричухин и Ольга Бурнашова: "Аппаратуру новую купили, прожектора. Шикарный зал — доставляет удовольствие стоять на сцене, стало приходить много посетителей".Чёрмозский ДК принял участие сразу в нескольких федеральных и региональных проектах. Последний штрих в обновлении — занавес и осветительное оборудование — сделали благодаря участию в конкурсе социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». Проект «Открывая культуру» - один из нескольких, которые реализуют на территории округа. Анатолий Красноборов, глава Ильинского городского округа: "Есть ряд проблем, которые мы своим бюджетом решить не можем. Одна из палочек-выручалочек - «ЛУКОЙЛ». Мы пишем проекты и входим в них". Так было и в селе Сретенское: этой осенью удалось построить пешеходный мост через речку Кет. Активно участвовали в подготовке и защите проекта все местные жители.Владимир Ершов: "Мост в деревянном исполнении был — здесь, рядом. Ходить по нему было опасно — опоры провалились. Подсчитали — проходит 200 человек за день".Проект «Время возводить мосты» подарил местным жителям надёжную конструкцию, при этом с сохранением природного ландшафта.В другой части села находятся молочный завод и деревообрабатывающее предприятие. Эти 38 метров моста — залог того, что их сотрудники на работу теперь не опоздают.Здесь же — в Сретенском — появилась новая детская площадка: также благодаря местной инициативе и поддержке нефтяниковАлексей Зорин, председатель ОПО ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»: "Жители Ильинской территории традиционно очень активные участники конкурса социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». В этом году среди победителей пять проектов".В этом году в условиях пандемии традиционный конкурс провели дистанционно: из более чем тысячи двухсот заявок жюри выбрало 189 лучших проектов, а грантовый фонд превысил 32 млн рублей. Ограничения их справедливому распределению не помешали. А реализованные идеи жителей стали поводом для радости и улыбок.