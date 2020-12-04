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В Пермском крае выявлено 309 новых случаев заражения COVID-19
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 21 900. Ежесуточный прирост больных составил 1,4% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,02 (на 3 декабря – 1,0).
Из 309 новых инфицированных – 122 мужчины, 180 женщин и 7 детей (7 мальчиков). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 32 человека, 133 человека в возрасте 45-65, 137 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.
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«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 03.12.2020
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