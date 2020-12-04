В Перми произошел серьезный пожар на улице Соликамской

Кровля и квартиры пострадавшие при пожаре в доме на улице Студенческой, 20 будут восстановлены. Такое решение было принято на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно состоялось в школе №116 с участием жителей дома, представителей городской и районной администрации. Напомним, возгорание кровли дома по адресу: улица Студенческая, 20 произошло сегодня утром. По уточненным данным его площадь составила 200 кв. метров. По данным МЧС, на тушении пожара работало 14 единиц техники, жители были оперативно эвакуированы. Пострадавших нет. Всего в доме проживает 75 человек. 48 человек временно размещены в школе №116 и обеспечиваются питанием. Для тех, кому необходимо временное жильё, оборудован пункт временного размещения в гостинице «Спутник» на бульваре Гагарина, 39а, также могут быть предоставлены помещения маневренного фонда на улице Народовольческой, 42. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил министерству территориальной безопасности взять на контроль вопрос оказания помощи жильцам дома.