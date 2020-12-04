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Росстат проведет экономическую перепись малого бизнеса
На основе информации, полученной в ходе экономической переписи, будут приниматься государственные решения и программы поддержки. Желающим принять участие в переписи до 1 апреля 2021 года необходимо заполнить анкету в электронном виде. Сделать это можно с помощью следующих ресурсов:
– портала Госуслуг (при наличии подтвержденной учетной записи);
– интернет-сайта Росстата (при наличии электронной цифровой подписи);
– операторов электронного документооборота.
Сохранена возможность личного предоставления заполненной анкеты в бумажном виде в орган статистики региона или отправки по почте.
Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все сведения будут использоваться в обобщённом виде.
Экономическая перепись малого бизнеса проводится один раз в пять лет, и в соответствии с законодательством Российской Федерации участие в ней является обязательным.
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