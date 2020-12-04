Компактные и говорящие: в Перми устанавливают новые светофоры

Жизнь пешеходов в Перми сделают более безопасной. На самых опасных перекрестках города устанавливают новые продвинутые светофоры.

Компактные и говорящие – новые светофоры на перекрестке улицы Сибирской с Краснова. Раньше трехцветного регулировщика здесь не было.

Первый светофор в столице Прикамья появился ровно посередине пересечения улиц Ленина и Карла Маркса (нынешняя Сибирская) только в 1950 году. Тогда и сейчас причина появления одна – снижение аварийности.Несмотря на искусственные неровности, ограничение скорости на перекрёстке Лянгасова и Январской сбивали людей. Татьяна Боголюбова говорит, что тут не ездили – летали.

Установка светофоров – результат взаимодействия жителей с городской администрацией и депутатским корпусом.

Александр Филиппов, депутат Пермской городской думы: "Представители ГИБДД не дадут соврать, что с точки зрения безопасности здесь всё стало гораздо лучше".

На улице Пушкина теперь выезд «с» и заезд «на» Краснова стал безопаснее, как для пешеходов, так и для водителей.Новые светофоры замечательные. От слова "замечать". Помимо трех основных секций, есть ещё четвертая, она подсказывает, что при повороте налево идут пешеходы. Кого-то это даже может смущать, что что-то ещё мигает, но самое главное – функцию основную выполняет, обращает на себя внимание.

Светофоры устанавливают в рамках национального проекта, название которого говорит само за себя - «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реализация нацпроекта идет совместно с региональным Министерством транспорта.Максим Кис, директор МКУ «Пермская дирекция дорожного движения»: "Один из принципов реализации проекта – это комплексность подхода, то есть если город начинает ремонтировать дорогу, то он должен отремонтировать всё целиком: и проезжую часть, и тротуары, и дорожные знаки, и привести в порядок светофоры".Тот самый первый светофор всё ещё висит, но уже в качестве экспоната – с современными и сравнивать нечего, они ярче и надежнее.

В этом году в Перми только по национальному проекту новые светофоры установили на 9 перекрестках. В долгосрочных планах обновить 40 пересечений проезжих частей.